Värske dokfilmi väitel oli Hollywoodi naistelemmik Cary Grant viiest abielust hoolimata tegelikult salahomo, kellel oli armusuhe kuulsa kostüümikunstnikuga. Samuti olevat ta elanud tosin aastat koos meesnäitlejaga.

Kõmuline dokumentaalfilm "Women He’s Undressed" ("Naised, keda ta on lahti riietanud") väidab, et miljonite naiste lemmik Cary Grant (1904–1986) varjas aastaid armusuhet kuulsa kostüümikunstniku Orry-Kellyga, kes oli disaininud näiteks tippkomöödia "Džässis ainult tüdrukud" kostüümid.

Ehkki Grant oli abielus viis korda, on kuuldused tema meessuhetest ringelnud aastakümneid. Orry-Kelly autobiograafias on nende lähedusele vaid vihjatud, kuid värske dokfilm maalib neist pildi kui armastajatest. Mehed tutvusid juba 1925. aastal New Yorgis. Väidetavalt kolis toona 21aastane Cary Austraaliast pärit Orry-Kelly juurde. Nende suhe olevat pausidega kestnud üheksa aastat ja olnud üsna tormiline. Grant kippunud tülisid lahendama rusikatega. "Meestevaheline füüsiline vägivald polnud tolle aja homoseksuaalsete meeste vahel tavatu," kinnitab dokfilmi stsenarist Katherine Thompson New York Postile. "Enesepõlguse ja segaduse kombinatsioon leidis väljendust kakluses või teisel puhul selles, et Grant viskas Kelly liikuvast autost välja."

Kui mehed Hollywoodi siirdusid, saanud Granti uueks kallimaks nägus noor näitleja Randolph Scott. Nende kahe kooselu olevat kestnud 12 aastat. Mehed andsid koos intervjuusid ja koguni demonstreerisid oma ühist kodu sisustusajakirjas. Kuid seepeale tõstis filmistuudio Paramount kisa ja Granti käevangu hakati naisi sokutama.

Grant eitas eluaeg oma väidetavat homoseksuaalsust. Ent filmistaari ainus järeltulija, tütar Jennifer abielust näitlejanna Dyan Cannoniga ("Ally McBeal") kirjutas viie aasta tagustes memuaarides, et tema isale meeldisid homokõlakad. "Naistel oli siis kange himu tõestada, et need väited ei vasta tõele."