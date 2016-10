Nimelt ilmnes Jaapanis taas Verstappeni komme levinud vormelitavasid eirata, mis juba varem talle kolleegidelt palju kriitikat toonud. Hamilton üritas Red Bulli piloodi vastu nõelata sisekurvi, ent Verstappen keeras talle ette, kuigi mõlemad mehed olid juba asunud kurvi keeramiseks pidurdama. Hamiltonil polnud muud võimalust, kui avarii vältimiseks mehe selja tagant välja söösta ja šikaan otseks sõita. Kuigi pidurdusalal liikumissuuna muutmine pole otseselt reeglitega keelatud, on sõitjate vahel kirjutamata kokkulepe, et nii ei tehta – see on lihtsalt ohtlik! Mercedes esitas Verstappeni peale ka ametliku kaebuse, ent võttis selle hiljem tagasi.