Eesti jalgpalli rekordinternatsionaali Martin Reimi karjäär Eesti koondise peatreenerina algas võidukalt – reedel alistati kodus 4:0 Gibraltar. Reimi debüüdi märksõnadeks olid tempo, julgus ja paindlikkus.

Esmalt rõhutagem, et kuigi Gibraltari alistamine oli Eesti jaoks kohustuslik, polnud võit ise tühine. Ka eelkõige amatöörmängijatest koosnevate kääbusriikide puhul kehtib reegel „kui ise ei võta, siis keegi niisama ei anna“. Seda sai tunda Läti, kes kaotas reedel kodus 0:2 Fääri saartele.

Jalgpalli üleilmastumine tähendab, et ka väetid omavad tippkvaliteediga üha enam puutepunkte, mis neid vähehaaval konkurentsivõimelise(ma)ks muudab. Ütlusest "lihtsaid mänge Euroopa koondisejalgpallis pole" on saanud klišee lihtsalt põhjusel – see on tõsi.