Plangi järel sai Saaremaal suurepärase teise koha elus esimest korda neljarattaveolisel masinal võistelnud Miko Niinemäe koos kardilugeja Martin Valteriga. „Naeratus ei kao näolt ja tunne on ülev. Kindlasti tegime selliseid naljakaid ja amatöörlike vigu, mida raja äärest oli veider vaadata, aga lõpuks oli enamvähem käpas, kuigi mitte päris veel see mida tahaks,“ sõnas R5 Škodal kihutanud Niinemäe, kes kindlustas juba varem EMV3 (kuni 1,6liitrise mootoriga esiveolised autod) klassis koduse meistritiitli ja triumfeeris tänavu ka noorsõitjate arvestuses Rally Estonial. "Ise otsisin veel kohati pidurdusmaid ja Martin arvas paaris kurvis, et selle autoga läheb samapalju aega kurvist väljumiseks kui R2-ga, kuid muus osas meie koostöö klappis väga hästi."

Mida toob Plangile aasta 2017? "Tõenäoliselt ma Eesti meistrivõistluste hooaega kaasa ei tee," rääkis mees, et siht murda välismaale on kindlalt silme ees. "Ja seda ilmselt ka uhkema autoga. Plaanid on olemas, aga ma ei hakka neid veel välja kuulutama," ei taha Plangi põrsast kotis müüa – tulevikust räägib ta avalikult siis, kui eelarve kenasti koos on!