Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb ennustuse ühe alanud nädala võistluse kohta. Selline on meie 10. oktoobri valik:

Läinud nädala pluss | Eesti meeste võrkpallikoondis ei andnud EMi play-off’i kordusmängus Lätile mingit võimalust. 3:0 võit viis koondise neljandat korda EM-finaalturniirile ning 2017 tõotab kujuneda väga kütkestavaks võrkpalliaastaks, sest lisaks Vana Maailma esivõistlusele teeb Eesti meeskond esimest korda kaasa ka Maailmaliigas.

Kui president Kersti Kaljulaid 24. veebruari eel riiklike teenetemärkide nimekirja koostab, siis väärib võrkpallimeeskonna peatreeneri Gheorghe Cretu nimi tugevat kaalumist.

Eesti meeste võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu. (Alar Truu)

Läinud nädala miinus | Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kaotas Meistrite liiga teises eelringis Taani klubile Bakken Bears kokkuvõttes 137:158 ja põhiturniirile ei pääsenud. Mis sest, et võistluse nimi kõlavam kui sisu (tegelikult on tegu tugevuselt kolmanda eurosarjaga), aga 14 rahvusvahelist matši oleksid Eesti korvpallielu oluliselt kirgastanud.

Eesti meeste jalgpallikoondis. (Stanislav Moškov)

Alanud nädala ennustus | 40% on tõenäosus, et Eesti jalgpallikoondis ei kaota tänast MM-valikmängu Kreekale. Jah, eelmises valiksarjas sai Kreeka kaks korda lüüa Fääri saartelt, aga tänavused tulemused on olnud palju paremad – näiteks 1. septembril alistati võõrsil Holland 2:1. Kreeka on täna selge soosik.