Kuigi mõni Ühendriikide analüütik on püüdnud pisendada Donald Trumpi öeldud vulgaarsusi naiste kohta ja maininud, et lõpuks valime me ikkagi presidenti, mitte pühapäevakooli jutlustajat, on järjest uued paljastused sundinud vabariikliku partei olulisi tegelasi temast lahti ütlema ja keegi ei tea, millised trumbid on Trumpi vastu võitleval ajakirjandusel ning Hillary Clintoni kampaaniameeskonnal veel varuks. Täna varahommikust Trumpi ja Clintoni debatti oodati seetõttu erilise huviga ja ennustati, et see tuleb üks kõige teravamaid USA presidendivalimiste ajaloos. Tänaseks on uudisteagentuuride teatel plaanitud ka vabariikliku partei juhtkonna videokonverents. Keegi ei kahtle, et otsitakse võimalusi Trumpi kandideerimisele kriips peale tõmmata, kuigi see näib võimatuna – eelvalimised on mõnes osariigis juba alanud. Trump on teatanud, et ta ei kavatse enda kandidatuuri maha võtta. Läinudreedene ajaleheartikkel

Eelmisel reedel avaldas mõjuvõimas ajaleht Washington Post 2005. aastal tehtud salvestise. See on tehtud saate "Access Hollywood" võttepausil, kui rühm mehi vestleb naistest, teadmata, et nende mikrofonid on endiselt ülekandebussiga ühenduses ja keegi salvestab seal kogu nende juttu. Ja mitte ainult salvestab, vaid hoiab ka 11 aastat alles, et nüüd ajakirjanikele anda.

"Te teate, et mulle meeldivad kaunid naised. Tahan kohe neid suudelda, tunnen ma neid või mitte," räägib Trump. "Kui sa oled staar, siis nad ei pahanda su peale ja lubavad end suudelda. Võid teha mida tahes, haarata kas või v***t kinni. Mida iganes," pröökab Trump. Kuigi vaid paar kuud varem oli ta abiellunud, ei hoidnud Trump vaka all oma himusid ja räägib abielunaisest, keda ta püüdis voodisse saada. See ei õnnestunud. "Kui näen teda nüüd, siis on ta täiesti muutunud. Tal on rinnad suurendatud, täiesti teine stiil," möönab Trump. Taustal on kuulda saatejuht Billy Bushi naeru. Mõne tunniga oli ajakirjandus välja selgitanud, et meeste jutt käis saatejuht Nancy O`Dellist, kes nüüd ütles, et meeste kommentaarid teda pahandavad ja teevad meele kurvaks. Trump reageeris üldsuse pahameelepurskele kiiresti ja palus vabandust oma sõnade pärast. "See oli meeste riietusruumihuumor aastaid tagasi. Ma vabandan kogu südamest ja püüan olla homme parem inimene," kinnitas Trump. Kuid ei saanud jätta viskamata kivi Clintonite kapsaaeda: "Bill Clinton on golfiväljakul rääkinud palju rõvedamalt. Palju, palju rõvedamalt." Esimesena ruttas Trumpi tema rõvetsemise eest hukka mõistma loomulikult demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton ja kohe seejärel Trumpi enda vabariikliku partei juhtivad liikmed. Asepresidendiks kandideeriv Mike Pence ütles laupäeval, et Trumpi on võimatu kaitsta ja tema sõnu kuidagimoodigi mõista. Vabariiklaste juht esindajatekojas Paul Ryan keeldus osalemast Trumpi laupäevases valimiskoosolekus ja veteranpoliitik John McCain ütles enda abikaasa nimel, et nad ei hääleta valimistel Trumpi poolt. "See ei tähenda, et annaksin oma hääle Hillary Clintonile. Ma ei ole kordagi oma elus andnud hääle demokraadile," kinnitas McCain. CNN andis oma löögi järgmisena Telekanal CNN pani oma meeskonna tööle, et kuulata ja vaadata läbi kõik Donald Trumpi tele- ja raadioesinemised viimastel aegadel. Sedasi, väidab CNN, leiti ka lindistus raadiosaateist, mida toona juhtis vastuoluline ja kuulajaid šokeerida armastav Howard Stern. Muu hulgas ei põrkunud Trump tagasi ka oma tütre keha kirjeldamisest. "Kas su tütar Ivanka on lasknud oma rindu suurendada, ta näib lopsakam kui varem?" küsib Stern 2006. aasta oktoobris. Trump eitab, kuid lisab: "Ta on alati lopsakas olnud". Paar aastat varem oli Stern pärinud, kas Ivanka on kobe tükk. "Kas ma võin öelda, et ta on üks kobe tükk," käib ta peale ja Trump vastab "Jah". Suurt pahameelt äratas ka Trumpi kinnitus 2002. aastal. Ta väitis nimelt, et 30aastane naine on suurepärases eas. "Kuni ta on 35," sekkus kohe Stern ja Trump andis vastuses mõista, et 35aastane naine tulebki vahetada noorema vastu. Selle jutu jätkuks päris Stern 2006. aastal: kas sa võiksid nüüd veel magada 24aastasega? Ja Trump vastas, et loomulikult. Kuid möönis ka, et ta ei kavatse võrgutada lapseohtu tüdrukuid, nagu üks tol ajal vahele jäänud esindajatekoja liige. Too oli maganud 12aastaste tüdrukutega. Saates kiitles Trump ka sellega, et oli süütuse kaotanud 14aastaselt või kusagil selle ümber ühele noorel kaunitarile, kes käis veel koolis. Mida oodata valijailt? Tõenäoliselt ei mõjuta algusest peale Trumpi toetanud valijaid praegu lahvatavad skandaalid kuigivõrd. Nad jäävad temaga. Küll aga viib iga selline skandaal, mida ajakirjandus võimendab, võimaluse, et tema poole kalduvad valijad, kes pole veel oma otsust teinud. Võitlus aga käib praegu just nende otsustamatute häälte pärast. Seetõttu pole ka aeg, millal Trumpi vulgaarsused ameeriklaste ette paisati, sugugi juhuslik. Pärast esimest valimisdebatti kaotas Trump hulga potentsiaalseid hääli, sest üldiselt peeti teda kaotajaks. Praegu tulid üksteisele järgnenud paljastused vahetult enne teist valimisdebatti ja kindlasti ei jätnud Clinton kaitsepositsioonile surutud Trumpi materdamiseks kasutamata vähimatki võimalust. Oodatakse, et seekordset debatti jälgib 80 miljonit inimest.