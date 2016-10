"Ma ei tea, kuidas mind Eestis treenerina meenutama jäädakse, aga selle järgi vast ikka, et minu juhendatud koondis tõi Tondirabasse 6000 inimest," kiitis peatreener Gheorghe Cretu fänne taevani. "Ma ei suutnud uskuda, et tuleb täismaja! Okei, natukene jäi puudu, 5800, aga tahan neid kõiki tänada, et nad kannatasid (EM-valiktsükli – toim) koos meiega läbi."

Lootusetusest ekstaasi

Vast leidiski peatreener viimasele võrkpallikuule kõige õigema kirjelduse – õnneliku lõpuga kannatus. Tundus ju valikgrupis Eesti seis õige niru: teises mängudevoorus saadi järjest kaotuselt nii Rumeenialt kui Makedoonialt. Grupi esikoht oli läinud ning play-offigi pääs ei sõltunud enam meist.

"Ütlesin isegi kellelegi ajakirjanikest, et nüüd hakkame valmistuma järgmiseks hooajaks. Ma polnud jõudnud veel seda matemaatikat peas läbi teha," nentis Robert Täht, et olukord näis halb.

"Tulin pärast Makedoonia mängu riietusruumi ja plaanisin meeskonnale öelda, et kõik pole veel läbi – oleme koomas, aga mitte surnud. Kartsin, et nad vastavad mulle, et olen kuradi idioot," rääkis Cretu oma hirmudest. "Aga ütlesin neile samas, et sina ja sina ja sina – te ei teinud väljakul midagi valesti. Võib-olla me väärimegi teist šanssi."

Karjääri teisele EMile pääsenud libero Rait Rikberg väikese vollefänniga. (Tiina Kõrtsini)

Võimalus tuligi: Makedoonia alistas meie jaoks määravas mängus rumeenlased ning eestlased olid omakorda paremad juba EM-pileti kindlustanud Tšehhi varumeestest. Play-offis tuli meile vastaseks Läti.

"Kui päris aus olla, siis sellest ajast saati, kui saime teada, et vastane on Läti, siis ma kordagi ka ei arvanud, et me edasi ei saa," tunnistas pärast eilset võitu Kreek. Eesti on paberil selgelt tugevam võistkond, ent avamäng Jelgavas kulges üle kivide-kändude: lõpuks said sinisärgid siiski kirja 3:2 võidu.

Isegi liiga kiire võit?

Eile sellist närvide mängu endale ei lubatud. Vaid esimeses geimis jäädi kahepunktilisse 3:5 kaotusseisu, mille tagasimängimiseks kulus mõned minutid. Viimast korda nägid lätlased edu 11:10 seisul, ent siis pani Eesti koondis teise käigu sisse ja terve ülejäänud mäng kulges meie domineerimisel: võidunumbrid lõpuks 25:20, 25:19, 25:16!

"Selles esimeses mängus oleks pidanud tegelikult olema samasugune pilt kui täna. Kahju et need alagrupiturniirid natukene aia taha läksid, aga lõpuks suutsime oma mängu näidata," hindas Kreek.

Eesti rünnakud olid lätlaste jaoks pidurdamatud. Täht tõi 18, Venno 10, Pupart 9, Kreek ja Aganits 7 ning Toobal 3 punkti. (Tiina Kõrtsini)

Tegelikult ongi magusam, et lõpuks teeniti EM-pääse kodupubliku ees. Kui finaalturniirile oleks jõutud otse alagrupist, pidanuks enamik pallureid liituma otse Tšehhist koduklubidega. Nüüd sai nädalaks põigata ka kodumaale lähedaste juurde.

"Saime edasi kõige ägedamat pidi. Võitis nii Eesti võrkpall, kui ka meie saime targemaks, kuidas raskete olukordadega toime tulla," tõdes Täht, kes juba täna astub lennukile, et suunduda koos Keith Puparti ja peatreener Cretuga tagasi Poola Lubini Cuprumi klubi juurde. "Võib-olla natukene kiiresti tuli täna (eile – toim) see võit. Ma tean, et Võrust tulid mitmed inimesed siia kaasa elama ja peavad nüüd kohe tagasi sõitma. Loodan, et nad said oma elamuse kätte."

"Vahepeal mõtlesid, et peaks mõne vea tegema, et see kõik kauem kestaks!" naljatles ka vaatamata 37 eluaastale taaskord suurepärase mängu teinud ja kaitses imelisi reflekse näidanud kapten Toobal. "Näeme, et oleme inimeste jaoks olemas ja vajalikud ning suudame neile midagi pakkuda."

Koondisest hoolitakse taas!

Emotsioon Tondirabas oli võimas! (Tiina Kõrtsini)

Sest tegelikult ei valetanud Hugo Tipner, kui küsis reedel: "Miks võrkpall kedagi ei koti." Ta eksis lihtsalt ajamääruse ja lauselõpumärgiga: "Võrkpall ei kottinud kedagi." 2013. aasta maikuust kuni mullu sama ajani ehk kahe aasta jooksul ei pidanud koondis kodusaalis ainsatki mängu ja vaid tulihingelisimad toetajad ei võõrdunud meeskonnast.

Ent mullu toodi koondisevõrkpall Eestisse tagasi: lisaks mängule Rootsiga peeti nii Tallinnas kui Pärnus Euroopa liigat ning sõprusmatše. Tänavugi Rakveres Euroopa liiga mänge ning 2017 juunis kohtutakse Maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis siin Kreeka, Katari ja Venetsueelaga.