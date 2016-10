"Kaks väravat valikmängus, Eesti fännide ees… paremat tunnet ei saagi olla! Kui publik väravate järel mu nime hüüdis, käis tervest kehast värin läbi," säras Mattias Käit reede õhtul. Mis on 4:0 võidumängus Gibraltari üle säranud 18aastase noormehe tippu viinud? Muidugi talent, aga eelkõige ikka töötahe.

Reede õhtul Lillekülas lahti rullunud muinasjutuline stsenaarium – esimest korda valikmängus platsil viibinud 18aastane jalgpallur lõi kaks väravat ja aitab Eesti meeskonna 4:0 võidule – oli Käidi senise vutiteekonna suurim triumf.

Kõik märgid viitavad, et tegu oli esimese vahefinišiga, millele järgneb veel hulganisti vägevaid hetki ja õhtuid. Aga esimene jääb muidugi meelde. "Hümnideks platsile sammudes jalg värises, sest nii suure publiku ees polnud ma varem kunagi mänginud," möönis Käit pärast matši.

Kahe väravaga tõestas keskpoolkaitses mänginud Käit, et koondise vastse peatreeneri Martin Reimi vaist oli täpne, kui ta ütles septembri alguses, et Inglismaa esiliigaklubi Fulhami noortemeeskonda kuuluv Käit on valmis A-koondises mängimiseks. Kuidas noormees nõnda vahvaks küpses?