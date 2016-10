Täna lõpeb Toomas Hendrik Ilvese kümme aastat kestnud presidendiaeg ja selle aja jooksul on Ilves püüdnud Eestit näidata arvestusväärse paarimehena nii julgeoleku- kui ka infotehnoloogia alal. Alljärgnevalt põgus ülevaade Ilvese kümnest tegusast aastast.

Ilvest kutsuti kahe ametiaja jooksul esinema eeskätt välis- ja julgeolekupoliitilistel teemadel ning presidendina tegi ta sellistel kogunemistel üle 55 ettekande.

Oma teisel ametiajal pühendus president Ilves kõige muu kõrval ka eri IT-alaliste töörühmade juhtimisele. Viie viimase aasta jooksul on ta juhtinud viie rahvusvahelise töögrupi tööd.

Riigikaitse ja välismissioonid

Kümne aasta jooksul on Ilves välismissioonidele saatnud 20 kaitseväe kompaniid. Neist 14 Afganistani, ühe Kosovosse, kolm Iraaki ja kaks Liibanoni.

Seadused

Kahe ametiaja jooksul kuulutas president Ilves välja 1253 seadust. Välja kuulutamata jättis ta üheksa seadust. Võrdluseks: Arnold Rüütel kuulutas oma ühe ametiaja jooksul välja 850 seadust ja jättis välja kuulutamata 12 seadust. Lennart Meri kuulutas välja 1489 seadust, välja kuulutamata jäi 42 seadust.

Patroonlus ja algatuste toetamine

Ilves on olnud kokku 34 eri liikumise ja ürituse patrooniks, millest mitme toetamise komme tuleb juba endistelt presidentidelt. Lisaks 1930ndatest alates presidendi poolt toetatud kodukaunistamise liikumisele, on ametist lahkuv president õla alla pannud ka näiteks Rahvusooper Estoniale, "Tagasi kooli" algatusele, konverentsidele ja võistlustele.

Eriliselt oluliseks on Ilves pidanud reaalteaduste ja IT-alase arengu toetamist ja seepärast hakkas president Meri loodud Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu teiste preemiate kõrval välja andma ka reaalteaduste ja noore IT-teadlase eripreemiat. 2007. aastal asutas Ilves Eesti Koostöö Kogu, mis koondab eri kodanikuühendusi.

Kultuur, kunst, sport

Ilves on näidanud toetust kultuurile eelkõige festivalide külalisena, tutvustades Eesti muusikute loomingut välismaalastele nii siin kui ka mujal maailmas ning andnud välja preemiaid, näiteks olnud noore arhitekti preemia patrooniks. Mitte ükski Viljandi Pärimusmuusika festival ei ole alanud ilma Ilvese kõneta. Soome-ugri kultuuri toetajana on ametist lahkuv president osalenud kolmel korral soome-ugri rahvaste maailmakongressil ja kohtunud kultuuri toetajatega. Neist olulisematele on Ilves jaganud ka teenetemärke.

Lisaks on ta alates 2009. aastast andnud avastardi kõigile heategevuslikele laste teatejooksudele.

Sõnaus ja eesti keel

Lisaks festivalidele on Ilves avanud ka keelefoorumeid ja toetanud sõnaraamatute koostamisi. 2010. aastal kuulutas Ilves välja sõnavõistluse sõnaus, et leida paremaid vasteid sõnadele, mida eesti keeles kas pole või mis esinevad liiga keerulisel kujul. 11 sõna muutmiseks tehti kokku 2123 ettepanekut. Kasutuseletulnud vastetest võib välja tuua sõnad vabakond, kärgpere, taristu ja kestlik.

Teenetemärgid

Võrreldes Arnold Rüütli ja Lennart Meriga, on president Ilves olnud teenetemärkide jagamisel tunduvalt rangem. Alates 2009. aastast on ta igal vabariigi aastapäeval välja jaganud vähem kui sada teenetemärki. Kokku on ta andnud 1920 teenetemärki. Tema eelkäija Arnold Rüütel andis oma ametiaja jooksul välja aga 2814 teenetemärki, Lennart Meri 2045.

Kaljulaid annab täna ametivande

Täna kell 14.40 algab vabariigi presidendi ametisse astumise pidulik tseremoonia Toompeal lossiplatsil, president Toomas Hendrik Ilves tervitab aukompaniid. Kell 15 peab Ilvese riigikogus oma viimase kõne presidendina. Seejärel annab vastvalitud president Kersti Kaljulaid ametisse astumisel ametivande ja talle pannakse kaela ametikett, noorte meeskoor Ärkamisaeg dirigent Hirvo Surva juhatusel esitab Eesti hümni. Seejärel peab Kaljulaid kõne. Kell 15.30 teevad Ilves ja