Eesti meeste jalgpallikoondis peab esmaspäeva õhtul kolmanda mängu MM-valiksarjas, kui Lillekülas kohtutakse Kreekaga. Peatreener Martin Reim sõnas ööpäev enne avavilet, et algkoosseisu ta veel otsustanud pole. "Traumadega probleeme pole, aga taastumiseks on veel üks päev aega. Kindlasti ootab meid homme palju rohkem kaitsetööd kui reedel, aga ainult kaitsvaid mehi me kindlasti platsile ei pane. Võib-olla vajab keegi puhkust või mõni positsioon värskemat meest. Mingid mõtted mul on, aga lõpliku otsuse teeme homme päeval," sõnas Reim. Kreeka meeskond on Eesti peatreeneri sõnul füüsiliselt hästi võimas. "Just kehalistest duellides. Esimesed kaks valikmängu on nad vastased (septembris Gibraltari 4:1, reedel Küprose 2:0 – toim) maha murdnud just võidetud duellidega, mille pealt on saavutatud lihtsad väravad.

Aga Kreekal on ka nõrku kohti, kus on võimalik nõelata. Peame olema kaitses kompaktsed ja rünnakuteks valmis. Rünnakutele lähevad kreeklased suhteliselt suurte jõududega ja karistamine on võimalik," rääkis Reim.

Konstantin Vassiljev märkis, et Gibraltari üle saavutatud 4:0 võit viis meeskonna emotsiooni kenasti üles: "Ega me tihti 4:0 võida. Lõime ühe mänguga sama palju väravaid kui poole aastaga ja need polnud mingid koledad väravad, vaid head rünnakut. Kõik läks nii, nagu tahtsime. Kreeka on muidugi tugevamast ešelonist ja tuleb raske mäng, aga proovime anda endast kõik, et neid üllatada." Eesti mängujuht märkis ka, et treeneritelt meeskonnale antav info hulk on piisav. "Ülekoormust pole. Aega info filtreerimiseks ja tähtsat asjade meeldejätmiseks on piisavalt," ütles Vassiljev.