Täna algab meie riigi elus uus peatükk – presidendi ametist lahkub Toomas Hendrik Ilves ja taasiseseisvunud Eesti neljandaks riigipeaks saab Kersti Kaljulaid. Millega jääb Eesti rahva mällu riigipeaks lauldud ja siis kümne ametiaasta jooksul meie kõigi silme all närbunud president Toomas Hendrik Ilves?

Kõigepealt heast. Ilvesel oli see, mida ta eelkäijal polnud – võime kõnetada, haarata ja vaimustada rahvusvahelist publikut. Väga heas inglise keeles peetud kõned, tabavad Twitteri-säutsud, hea isiklik kontakt maailma riigijuhtidega kuni Eestit väisanud USA presidentideni välja ei taganud vaid selle, et Ilvese arvamust küsitakse ja kuulatakse, vaid et Eesti huvidega arvestatakse. President Ilvese rahvusvahelise menu tuules kogusid tuntust Eesti muusikud, noored ettevõtjad ja ka e-riik. Ilvese poolt rahvusvahelisele suhtlusele, nähtavusele ja teotahtele seatud latini küündimine saab olema väljakutseks nii uuele kui ka kõikidele järgnevatele Eesti presidentidele.

Häid kavatsusi ja visiooni jagus Ilvesel Eestigi jaoks. Paraku jäid mitmed Ilvese algatused tühjaks rapsimiseks – vabakond kanaliseeriti Kadrioru jääkeldrisse, ja talente jõudis koju vaid käputäis. Asjatundlik küberjutt kõlas aga välismaistele kõrvadele palju paremini kui kohalikele. Välismaine publik on riigipeade tormilise eraelugi suhtes leebem, ärmatamisest presidendi esivanemate taluga olid nad aga vaevalt kuulnudki.

Varjamatult ja ehk arusaadavaltki tüdinenud presidendi viimane sõnum rahvale on lihtne ja lühike: Eestis vajame rääkimise, kuulamise ja üksteisega arvestamise oskust. Soovitus on kahtlemata omal kohal. Kuid kas mõni Ilvese noomituskõnedest oleks võinud olemata jääda, kui ta oleks ise seda soovitust rohkem järginud?

Uuel presidendil tuleb lõpetada Ilvese poolik rehkendus: Kersti Kaljulaidil tuleb olla tasemel seal, kus Ilves silma paistis, ja vältida neid karisid, mis kahjuks presidendi institutsiooni usaldusväärsuselegi oma kriimu jätsid. On aeg kuulata ja kuulda võtta sedagi, kas, millist ja kuidas valitud presidenti rahvas tahab. Mitte eeldada, nagu viimane president vahel tegema kippus.