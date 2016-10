"Täna on Eesti võrkpalli väga suur päev ja seda ei võta meilt keegi ära. See oli muljetavaldav, mis siin saalis toimus!" kiitis võrkpallikoondise sidemängija Kert Toobal Läti üle saadud 3:0 võidule kaasa elanud kuut tuhandet fänni.

"Näeme, et oleme inimeste jaoks olemas ja vajalikud ning suudame neile midagi pakkuda. On supertunne siin saalis olla, nende hetkede nimel tehakse sporti. Vahepeal mõtlesid, et peaks mõne vea tegema, et see kõik kauem kestaks!" muheles eestlaste ülikogenud kapten. "Iga meeskond vajab teadmist ja tuge, et inimesed on meie selja taga.

Meeskonda kuulub 14 mängijat, aga see tulemus on pikemaajalise loogilise töö vili. Suur tänu kõigile Eesti noortetreeneritele, kõigile ametnikele, koondise endistele mängijatele ja treeneritele!"

Mängust rääkides tõdes Toobal, et Eesti eeltöö oli hästi tehtud, Läti mängis nii nagu oodati. "Teadsime, kelle peale servime, tegime korralikult ära omad asjad, mida pidime tegema, omavigu oli vähe ja hoidsime olukorda kontrolli all. Kõik surusid serviga, tegutsesime meeskondlikult, igast liinist tuli kõigile abi. Vaid niimoodi ongi võimalik suuri mänge võita.

Teadsime, et kui esimese geimi kaotame, on Läti hoobilt paremas seisus. Nad riskisid serviga, aga saime selle kätte ja lõime pallid maha. Ning esimese geimi lõpust alates hakkas ka lätlaste tuju tasapisi langema," võttis Toobal mängu kokku.