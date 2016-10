Tondiraba jäähallis toimunud Eesti ja Läti võrkpallikoondiste EM-valiksarja otsustavat play-off kohtumise 5861 pealist publikuhulka kasvatasid ka meie jalgpallikoondislased, kes kohtuvad homme Lillekülas Kreeka ametivendadega.

"Loodetavasti oli võrgumeestel ka hea tunne, et teine pallimängusats käis neid vaatamas. Positiivseid hetki on vaja nautida, EMile pääs on suur saavutus ja meile hea eeskuju. Palju õnne võrkpallikoondisele!" rääkis vutimeeste peatreener Martin Reim.

Konstantin Vassiljev oli vollemeeste 3:0 edu üle õnnelik: "Terve jalgpallikoondis oli võrkpallurite võiduga rahul. Ja väga hea, et nad mängu õigel ajal ära lõpetasid – meil oli 18.30 buss ees, et enda trenni sõita ja täpselt sel minutil ka mäng lõppes. Kõik läks nii, nagu plaanitud!"