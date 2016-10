„Kui hetkel hüvitab riik eakate hambaravi 19,18 eurot aastas, siis seaduse vastuvõtmisel kuni 85 eurot. Kui rasedate ja alla üheaastaste laste emade hambaravihüvitis on praegu 28,77 eurot, siis tuleval aastal on see kuni 85 eurot,“ ütles Kokk ning lisas, et masu ajal kaotatud täiskasvanute hambaravihüvitise taastamine oli koalitsiooni üks olulisi lubadusi.