Eestlaste tahtejõud. Lätlased teadsid, et neil on selg vastu seina ja täpselt nõnda tuldigi mängima – millegi ees risti ette ei löödud ja paaripunktiliseks eduseisuks sellest kohati piisaski. Kodupubliku tormilise kaasaelamise toel ei lasknud meie mehed vastaste sabast kordagi lahti ja raske tööga saadi vahe teistpidiseks. Eesmärki ei kaotatud kordagi silmist ja tasuks on pääs EMile.

Eesti sai tõeliselt võistkondliku võidu. Esimeses geimis tõid meie viis ründajat kõik vahemikus 3-5 punkti, teises tõusis Robert Täht küll resultatiivsuselt rohkem esile, ent kapten Kert Toobal võis rahumeeli otsida ka iga teist ründajat teadmises, et nad teevad oma töö ära, ning nii matši lõpuni. Ja vaene Rait Rikberg, et võrkpallireeglid ei luba libero arvele ühtegi silma kanda, sest tema kaitses rügamiseta oleks raske Eesti koondise mängu ette kujutada.

Suure südamega väike mees. (Tiina Kõrtsini)

Nagu 3:0 võidu korral võib ette kujutada, olid eestlased külalistest üle igas mänguelemendis.

3. Kuidas võrrelda tänast mürglit eelnevate finaalturniirile pääsudega?

Eesti jõudis EMile neljandat korda, ent viimasel kahel juhul on pilet lunastatud välisvõitudega vastavalt Hollandis ja Rootsis. Seega oleks kõige ausam tänast emotsiooni Tondirabas võrrelda 2008. aastaga, mil Audentese saalis alistati Poola. Jah, rahvast oli täna rohkem kui toona ja vastas naaberriigi koondis, aga samas olid poolakad MMi hõbedad ja tõeline maailmaklass, lisaks tuldi toona kahel korral välja lootusetuna näivast kaotusseisust. Pealegi on ju esimene kord see kõige magusam... Seega, nõnda eriline kui võit Poola üle tänane edu polnud.

4. Kes oli parim mees väljakul?

Kert Toobal. 37-aastane vanameister, kui vaja panna väljakul maksvusele kogemused, aga samas justkui 20-aastane noormängija, kui tarvis reaktsioonitõrjega tuua kaitsest pall tagasi mängu. Pikkust vaid 189 cm, aga hüppab blokki kui puulatvast ubinat haarav poisiklutt. Contra, kirjuta sellest mehest mõni väärikas ood!

Kert Toobal omas elemendis - õiget ründajat üles leidmas. (Tiina Kõrtsini)

Toobali kõrval tuleb ära märkida ka väga kena soorituse teinud Keith Pupart.

5. Mida peavad eestlased edasist silmas pidades parandama?

Vaimu värskendama. Pikk ja edukas koondisesuvi, kuhu mahtusid sisse nii maailmaliiga kui EM-finaalturniirile pääsu kindlustamine on selja taha jäänud ja nüüd saab rahvusmeeskonna laagrirutiinist välja astuda ning asuda klubide juures teenima igapäevaleiba. Loodetavasti suudavad mehed akud sügis-talvel täis laadida, sest järgmisel aastal ootavad ees juba hoopis raskemad, aga mängijate vaatevinklist ka magusamad matšid.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Robert Täht: "Jõudsime lõpuks EMile kõige ägedamat pidi. Meie koondise motoks ongi ju per aspera ad astra - läbi raskuste tähtede poole. Võib-olla natukene kiiresti tuli täna see võit. Ma tean, et Võrust tulid mitmed inimesed siia kaasa elama ja peavad nüüd kohe tagasi sõitma. Aga ma loodan, et nad said oma elamuse kätte."

Ghorghe Cretu: "Palun pange see rasvaselt kirja, aga Tondiraba saali toolid peaksid olema sini-must-valged, mitte ainult mustad. Suur-suur aitäh kõigile poolehoidjatele, nad ju kannatasid selle valiksarja koos meiega läbi."

Ardo Kreek: "Kui meile siia play-offi Läti vastu tuli, siis ma kordagi ka ei arvanud, et me siit edasi ei jõua. Tegelikult pidanuks juba esimene mäng olema samasugune kui täna siin."

Tantsutüdrukudki andsid eestlastele täna veidi lisaergutust. (Tiina Kõrtsini)

7. Mis saab edasi?

EM-finaalturniir leiab tuleval aastal aset hetkel maailma tõeliseks võrkpallimekaks olevas Poolas. Praeguseks on selgunud 15 piletiomanikku – Eesti, Poola, Prantsusmaa, Sloveenia, Itaalia, Bulgaaria, Venemaa, Serbia, Saksamaa, Soome Belgia, Slovakkia, Holland, Tšehhi ja Hispaania. Viimase meeskonnana lisandub nimekirja täna õhtul ilmselt Türgi, kel on kodus Portugali vastu kaitsta 3:0 edu.