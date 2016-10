Puudujad (traumade tõttu ei sõitnud Tallinnasse reedel põhikoosseisu kuulunud Georgios Tzavellas ja Kostas Fortounis – toim) on muidugi kahetsusväärne, aga seda enam on Tallinnasse saabunud meeskond motiveeritud kolme punkti püüdma. Pole vahet, kes on platsil – kõik mehed peavad 100% keskenduma nii rünnakul kui ka kaitses. Avanevad võimalused tuleb väravaks lüüa," rääkis Sokratis.

"Eeldan Eesti vastu keerulist mängu. Et püsida konkurentsis MMile kvalifitseerumise nimel, vajame homsest mängust kolme punkti. Kõige tähtsam on tulemus. Teame, et meie toetajad ootavad ka ilusat esitust, aga loeb ikkagi tulemus. Kui saame kolm punkti, ei huvita selle hankimiseks kasutatud stiil mitte kedagi.

Sakslasest peatreener Michael Skibbe möönis, et äsjane treenerivahetus (Magnus Pehrssonit asendas septembri keskel Martin Reim – toim) võib anda Eestile kerge eelise: "Uuel treeneril on alati oma ideed ja avamängus läks Eestil temaga väga hästi. Võib-olla on meie seis natuke keerulisem võrreldes olukorraga, kui Eesti peatreener poleks vahetunud, aga lõpuks määravad tulemuse siiski mängijad väljakul."

Skibbe rõhutas, et ilma õige hoiakuta pole Kreekal edu loota. "Minu jaoks on väga tähtis, et koondisesse kutsutud mehed võtavad lisaks jalgadele kaasa ka pea ja südame, millega Kreeka eest võitlema tulema. Et Eesti vastu edukas olla, peame esinema märksa paremini kui reedel (Kreeka alistas Küprose 2:0 – toim)."