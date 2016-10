Vanameister Marko Albert ronis pärast tagasilööke august välja ja tegi täispikas triatlonis karjääri parima hooaja. 37aastane sportlane võitles Hawaii Ironmani jooksurajal jalakrampidega, ent lõpetas etteaste oma rajarekordiga 8:28.20, mis andis 14. koha.

"Praegu olen väsinud," ütles Albert, kui oli MMil ujunud 3,8, sõitnud rattaga 180 ja jooksnud 42 km. Ta lisas muigamisi: "Aga kui kohtled keha nagu rendiautot, ei saa õhul midagi head loota. Kuid see on magus valu. Tean, et pingutasin kõvasti ja jätsin kõik rajale."

Pärast ujumist suundus Albert koos sakslase Jan Frodeno ja inglase Harry Wiltshire’iga esimesena vahetusalasse. "Võib-olla võinuks Frodenot natuke rohkem aidata," arutles Albert. "Ta tegi 99 protsenti kogu tööst. Okei, pärast stardikiirendust olin ma ees, aga siis tuli Frodeno mu kõrvale."

Jooksus karm katsumus