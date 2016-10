Pärast pühapäevast vormel 1 etappi esitas Mercedes protesti Max Verstappeni käitumise vastu, kuid tiim võttis selle Lewis Hamiltoni palvel tagasi.

Hamilton üritas eelviimase ringi lõpus mööduda teisel kohal sõitnud Verstappenist, kuid Red Bulli piloodi jõulise tegutsemise tulemusel sõitis britt šikaani otseks.

Mercedes esitas pärast võistlust protesti, milles süüdistati Verstappenit ohtlikus sõidus, kuid Hamilton ise soovitas selle tagasi võtta. Algselt säutsus valitsev maailmameister, et tema ega Mercedes protesti ei esita. "Üks idioot ütles, et oleme, aga see ei vasta tõele. Max sõitis hästi, see on kõik. Liigume edasi," kirjutas Hamilton.

Natukene hiljem kustutas britt selle tviidi ning selgitas, et tema ei protesteeri millegi vastu. "Kuulsin meeskonna käest, et esitasime protesti, aga ma ütlesin neile, et niimoodi me ei käitu. Me oleme tšempionid, liigume edasi. See on kõik!"