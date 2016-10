Aasta lõpul emaks saav Liisi Koikson rääkis ETV saates "Hommik Anuga“, et on juba üle kolmekümne ning tahab, et ta elu muutuks. "Ma tahangi, et ma ei peaks ainult endale elama, et oleks mul keegi teine, kes viiks mu prioriteedid kuskile mujale.“

Liisi ei ole veel mõelnud, kas käia lapsega ujumas või lauluringis, kuigi arvab, et see kõik on väga vajalik. Aga ta loodab, et saab koos lapsega tagasi oma lapsemeelsuse.

"Eks tüdrukud võivad ka sinist kanda, aga põhimõtteliselt olen ma sõbrannade käest saanud hulk roosasid asju,“ vihas laulja tütrekesele ja lisas, et on tundnud end lapsekandmise ajal hästi.