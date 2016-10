Fury loobus korduskohtumisest Vladimir Klitškoga vaimsete probleemide tõttu. Poksija tunnistas, et on depressiooniga võitlemiseks kasutanud kokaiini, mida leiti ka Fury septembris antud dopinguproovist.

"Tal on kõige jaoks elada, aga tundub, et ta tahab ennast hävitada. Ma ei usu, et tal on narkosõltuvus. Kui ta midagi tarbis, oli see depressiooni pärast."