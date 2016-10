Jõgeda sõnul oli Kašpirovski nähtus omas ajas, kuigi nooremale televaatajale tundub tänapäeval mõistetavana, et keegi on telestaar, kellel on miljoneid vaatajaid nagu muusikutel sageli on. "Aga kaheksakümne üheksandal aastal Nõukogude Liidus oli see hoopis teistsuguse tähenduse ja taustaga nähtus," rääkis Jõgeda.

Kašpirovski ise ütleb, et tema ravi puhul ei ole tegemist hüpnoosiga ja hüpnoos talle ei meeldi, rääkis Jõgeda. Kašpirovski on öelnud ka, et on psühhosomaatilistest hädadest terveks ravinud 10 miljonit inimest. Jõgeda usub, et see on tõenäoline, sest paljud tervisehädad alluvad sõnale, autosugestsioonile ja meditatsioonile. "Kui tema oli see isiksus, keda vaataja uskus, ja vaataja oli andnud oma alateadvusele korralduse nüüd selle saatega terveks saada, siis ta võis ka vabalt saada terveks," rääkis Jõgeda. "Ta õpetab lihtsaid asju: jää iseendaks, kuula iseennast, ole see, kes sa oled - kõik see, mis on tänapäeval enesestmõistetav ja mida me loeme igast eneseabi õpikust."

Ka praeguses meditsiinis toetutakse Jõgeda sõnul sellele, et väga paljud haigused on iseravitavad - eneseteraapia ja usuga. Ta tõi näiteks platseebo-efekti, kui inimene saab terveks ka suhkrutabletist. "Teadvuse uuringud on 21. sajandi uuringud. Kuhu me nendega jõuame, mida me sealt veel leida võime - kes teab," rääkis Jõgeda.