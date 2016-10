Enne võistlust oli Hamilton mures, et siserada oli niiske, kuid britt sõnas, et see ei mänginud tema halvas stardis rolli. "Niiske rada polnud süüdi, ma ise eksisin. Mul hakkasid rattad lihtsalt ringi käima," rääkis Mercedese piloot, kes langes teiselt stardipositsioonilt kohe kaheksandaks.

Hamiltoni käest küsiti ka, kas talle sobis Verstappeni kaitse, sest eelviimasel ringil pärast möödasõidu üritust kurtis britt raadiosse, et noor hollandlane liikus pidurdamisel. "Enam see ei loe. See on möödas ja nüüd liigume juba edasi," kõlas valitseva maailmameistri vastus.