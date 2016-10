Folkmuusika mail aina enam rahvusvahelist tuntust kogunud viiuldajal, lauljal ja laulukirjutajal Maarja Nuudil on viimased kuud olnud rikkad esinemistega paljudes maades – mainekatel festivalidel Euroopas, Kanadas ja Ühendriikideski, kus ta on tutvustanud ka oma sooloplaati "Une meeles".

Pärast Viljandi pärimusmuusika festivali oli Maarja Nuudil juulikuu lõpus kontsert Saksamaal Würzburgi Hafenfestivalil, seejärel augustis Poolas Lublinis ja Šveitsis festivalil Zürcher Theater Spektakl, kirjutas kultuur.err.ee.

Septembrikuud alustas Maarja kahe esmakordse kontserdiga Sitsiilias, seejärel esines ta esimest korda Hispaanias, 16. septembril jõudis ta Kanaari saarte Tenerifele, Festival Internacional Borealile ning nädal hiljem mängis ja laulis Maarja juba Kanadas Halifaxis.

29. septembril jätkus Maarja turnee Ühendriikides Minneapolise (MN) Cedar Cultural Centeris.

Laupäeval, 1. oktoobril, kui meil rahvusvahelist muusikapäeva tähistati, mängis Maarja Nuut New Yorgis väga tuntud Joe's Pubis ning teine kontsert oli 2. oktoobril New Yorgi osariigis East Meredithis asuvas West Kortright Centre'is sarjas, mille üritusi toetab New York State Council on the Arts.