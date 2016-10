MTÜ Stellaarium ja Tartu Observatoorium korraldasid laupäeval, 8. oktoobril, juba teist aastat kosmose nädala (World Space Week) raames üritust Valguse Festival 2016 Tõraveres - “Kosmiline valgus”.

Ürituse algus on seatud vastavalt päikeseloojangu ajale Tartus - kell 18.27.

Iga-aastase kosmosenädala eesmärgiks on läbi kosmose valdkonna väärtustada loodus- ja täppisteadusi ühiskonnas ning avaldada poolehoidu kosmoseprogrammidele, mis on andnud võimaluse inimkonnale avardada teaduse ning igapäevaelu mugavuse piire.

Teaduse populariseerimisega on tegeletud MTÜ Stellaariumi asutamisest (1997. aastast) alates, kuid üha muutuvas maailmas on vaja mõista inimeste vajadusi ning inimloomuse sügavamat psühholoogiat. Valguse Festivaliga püütakse kõige sügavamas võttes anda inimestele mõista, et loodus- ja täppisteadused on samasugune eneseväljendusviis ja ühiskonda edasiviiv jõud nagu rahvuskultuur, näite- ja helikunst.