Jeemeni pealinnas Sanaas sai laupäeval õhurünnakus surma üle 140 inimese ning haavata rohkem kui 500 inimest.

Kui eile teatati 80 hukkunust, siis täna hommikuks oli surmasaanute arv kasvanud juba üle 140.

Jeemeni mässuliste Houthi rühmituse väitel vastutab rünnaku eest Saudi Araabia juhitud koalitsioon, mis toetab rahvusvaheliselt tunnustatud Jeemeni valitsust. Saudi Araabia pole rünnakut omaks võtnud, kirjutas BBC.

Õhurünnaku ohvriteks olid matuselised.

USA teatel on alustatud uurimist Sanaas juhtunu kohta. "USA julgeolekukoostöö Saudi Araabiaga ei ole puhas leht,“ ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja Ned Price. Ta rääkis, et Washington oli valmistumas kohandama USA toetust nii, et see paremini ühenduks USA põhimõtete, väärtuste ja huvidega, ning jõuda Jeemeni traagilise konflikti kohese ja kestva lõpuni.