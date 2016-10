Saksa politsei otsib 22aastast süürlast, keda kahtlustab Saksamaal pommirünnaku kavandamises.

Otsingud algasid Ida-Saksamaal Saksimaa linnas Chemnitzis, kus tagaotsitavaks kuulutati 1994. aastal Süürias sündinud Jaber Albakr, kirjutas thelocal.de.

Linnaelanikke on palutud jääda politseioperatsiooni ajaks oma kodudesse.

Police said the man was "suspected of preparing a bomb attack." Linnas kuuldi ka plahvatust. Seni pole tagaotsitavat tabatud.

Politsei on aga leidnud mehe elupaigast mitusada grammi lõhkeainet.