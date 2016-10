Evertoni paremkaitsja Seamus Coleman tuli välja huvitava avaldusega, mille alusel ta arvab, et tänapäeva noormängijad ei talu kriitikat ja keskenduvad valedel asjadele.

"Ma näen jalgpallureid Louis Vuitton pesukotikestega ja ma mõtlen, et mida see tähendab," mõtiskles Coleman. "Nad mõtlevad, et peavad head välja nägema Instagrami piltidel. Nad ei mõista, et tähtis on treenerit kuulata."

"Noormängijad ei mõista, et nende töö on kõvasti treenida ning laupäeviti hästi mängida. Nende arvates on tähtis osta kõige kalleimaid ja uhkemaid asju, sest teised teevad samuti nii," oli 27-aastane iirlane kriitiline.