USA vabariiklaste partei presidendikandidaat Donald Trump on uue skandaali keskmes, mis on sundinud teda avalikult vabandust paluma. Skandaal puudutab ammust videoklippi, kus Trump on naiste suhtes teinud ülbeid ja seksistlikke avaldusi.

"Sõnad ei peegelda seda, kes ma tegelikult olen… Ma palun vabandust,“ teatas presidendikandidaat Trump.

Trumpi nn luukereks osutus 2005. aasta videoklipp, kus rahatuus teatas, et kui sa oled staar, võid teha naistega, mida tahes. Trump ei olnud kitsi ka kiitlemisega naiste kabistamise ja suudlemise suhtes, vahendas BBC. Tippvabariiklased on Trumpi ütlused hukka mõistnud ning Trumpi rivaal demokraatide poolelt, Hillary Clinton, reageeris Trumpi tollastele avaldustele sõnaga "õudne“. Hillary Clinton säutsus Twitteris: "Me ei saa lubada, et see mees saab presidendiks.“

This is horrific. We cannot allow this man to become president. https://t.co/RwhW7yeFI2 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 7, 2016

Ka presidentide teledebatis tegi Clinton Trumpi relvituks tema seksistlike avalduste esiletoomisega naiste suhtes.