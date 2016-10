Kui kell 11.40 seisuga andis TS Laevade Facebooki leht veel teada, et kõik praamid liiguvad graafiku alusel, siis täna pärastlõunaks oli olukord muutunud. TS Laevad teatas pärastlõunal kella kolme ajal, et oli oht, et Hiiumaa liinil seiskub laevaliiklus peagi täielikult, kuna merevesi on taas langenud alla kriitilise. Samuti oli tuul tugevnenud sedavõrd, et ka parvlaev Harilaid ei saa sõita.

Laevafirma palus reisijatel võimalusel sadamasse ootama mitte tulla.

TS Laevad teatab, et 14.50 seisuga on oht, et Hiiumaa liinil seiskub laevaliiklus peagi täielikult - merevesi on taas langenud alla kriitilise taseme ning tuul on niivõrd tugevnenud, et ka parvlaev Harilaid ei saa sõita