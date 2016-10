Manchester United võõrustas Euroopa liigas Ukraina klubi Luhanski Zoryat ning sai raske 1:0 võidu. Külalistega käis Inglismaal kaasas ka klubi direktor, kelle sõnul on Manchesteri linn väga jube koht.

"Manchester on räpane linn täis joodikuid ja tänavatel suudlevaid mehi," kirjeldas Luhanski direktor Sergei Rafailov oma reisi Inglismaale Ukraina meediale.

Klubi kodulehel selgitas mees, et jõudis käia ainult Manchesteris. "Mulle ei meeldinud see linn üldse. See oli väga räpane. Me ööbisime kesklinnas, kuid hotelli lähedal magasid tänavatel kodutud inimesed."

Rafailovi sõnul ei olnud vaatepilt kenam ka keskusest kaugemal. "Ma läksin õhtusel jalutuskäigul kesklinnast natukene kaugemale, kus oli veel jubedam. Massiliselt purjus inimesi. Minu jaoks oli väga veider näha tänaval suudlevaid mehi. See ei meedinud mulle.

Ma soovitaksin 20 korda mõelda Euroopa integratsiooni peale enne, kui nõustume sellega. Ma ei taha, et mu lapselapsed lähevad välja ja näeksid mehi suudlemas ja kodutuid linna keskel," lõpetas Rafailov oma kriitika Manchesteri suunas.