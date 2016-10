Manchester Unitedi staarid Paul Pogba ja Zlatan Ibrahimovic on langenud Inglismaal süüdistuste alla, et nad ignoreerivad oma tiimikaaslasi.

Jose Mourinho juhendatav võistkond on praegu Premier League'is kuuendal kohal ning viimati ei suutnud Stoke City vastu enamat viigist. Unitedi esitused sel aastal on olnud üles ja alla ning Londoni Arsenali endine poolkaitsja Paul Merson usub, et tiimil on raske taga järgmiseks hoojaks koht Meistrite liigasse.

"Kui ManU jätkab samamoodi mängimist, saab neil olema väga raske lõpetada nelja parima hulgas," kirjutas Merson väljaandes Daily Star. "Ma ei usu, et nad Meistrite liiga materjal.

"Nad oleks pidanud Stoke City esimese 20 minutiga pihuks ja põrmuks lööma, aga ei tundunud, et nad saavad üldse väravagi kirja," lisas Merson.

"Unitedil on probleeme. Tundub, et Zlatan Ibrahimovic ja Paul Pogba otsivad platsil koguaeg ainult teineteist ja ignoreerivad oma tiimikaaslasi," võttis 48aastane Merson klubi mured kokku.