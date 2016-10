Eesti jalgpallikoondis purustas peatreener Martin Reimi avamatšis 4:0 Gibraltari. Kauni värava ja täpse sööduga panustanud Konstantin Vassiljev leiab, et koondis on tagasi õigel teel. "Isegi pealtvaatajad ootasid, et oma mees tuleks koondise etteotsa. See oli näha esimesest minutist viimaseni," sõnas Vassiljev. "Tribüünid tulid täiega kaasa ja kui pärast mängu karjuti Martin Reimi nime, siis on aru saada, et seda meest taheti näha koondises. Väga hea, et ta sellise alguse sai." Vassiljev nõustus, et Gibraltari vastu nähtud koondise üle on põhjust rahval vaid uhke olla. "Aga ei saa unustada, et need punktid on enam-vähem kohustused," manitses ta.

"Tegime seda, mis meist oodati. Mingeid suuremaid järeldusi pole vaja sellest teha, aga arvan, et koondis astus õigele rajale tagasi.

Alati võib tahta midagi paremat. Näiteks Henri Anieril oli päris palju võimalusi, kahju, et ta ei löönud. Tema jaoks olnuks väga tähtis üks realiseerida. Loodame, et need väravad jäid järgmisteks mängudeks. Kindlasti Mattiase ametlik debüüt õnnestus täielik. On näha, et poisil on pikk tee ees. Arvatavasti ja loodetavasti saab see tee olema väga helge ja ambitsioonikas." 61. minutil Sergei Mošnikovi vastu välja vahetatud Vassiljevi osalemine oli kuni eilse õhtuni, vähemalt avalikkuse jaoks, kahtluse all. Tema ainuke trenn koos meeskonnaga oli eile. Pärast kohtumist ta tervise üle ei kurtnud. "Põhimõtteliselt läks päris ideaalselt. 60 minutit oli optimaalne aeg. Õnneks oli selleks ajaks kõik selge ja võisin minna pingile. Nüüd on vaja hästi puhata, ainult kaks peäva on ees. Kindlasti mäng Kreekaga tuleb raskem." Vähemalt näitasime täna, et ründepotentsiaal on meil olemas ja oskame ikkagi igast asendist väravaid lüüa. "Kindlasti. Isegi pingil olid mehed, kes võisid tulla ja veel ohtlikumaks muuta mängu. See täna õnnestus.