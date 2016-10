Martin Reimi karjäär Eesti jalgpallikoondise peatreenerina algas 4:0 võiduga Gibraltari üle MM-valikmängus, mille järel skandeeris fännitribüün meeskonda tänades peatreeneri nime. "Peategelane oli ikka meeskond, mitte mina. Meie tase ei võimalda iga kell nõrgemaid üle mängida, aga kui oleme platsile sellise hinge ja sooviga nagu täna, suudame luua ilusaid hetki. Täna sündis neid päris hulganisti. Meie eesmärk oli fännid enda poole tagasi võita. Neile me ju mängime ja vast nüüd tuleb esmaspäeval mõni inimene rohkem meid toetama," sõnas Reim. 0:0 lõppenud avapoolaja järel tegi Reim meeskonna mängu mõned korrektiivid. "Hullu ei olnud midagi. Eriti esimese poolaja algus oli päris hea. Enne mängu oli meil kindel plaan, kuidas mehed pidid äärel asetsema – see esimesel poolajal hästi ei töötanud ja pidi veidi ümber muutma. Lisaks palusin Mattias Käidil kannatlikumalt keskvälja toetada ja andsime mõned nõuanded Siim Lutsule ja Sergei Zenjovile. Peamine oli tempot üleval hoida. Teadsime, et meie ründajad on kiirusega vastase kaitseliinist üle."

Kaks väravat löönud Käit sai peatreenerilt muidugi kiita. "Ma ei teadnud, kui hästi ta alumise poolkaitsja positsioonil hakkama saab, aga teadsin, et saab hakkama. Mattias oli tubli, hea jõud koondisele keskväljal. Tal on hea nina rünnakule lülitumisel, mis annab loovust ja jõudu ründefaasis juurde. Samas on ta Inglismaal saanud päris korraliku karastuse ning jaksab keskväljal karolmetsalikult tööd teha."

Kas Käit võib põhikoosseisus olla ka tugevamate meeskondade vastu? "Väga palju sõltub vastasest, aga miks mitte? Tal on ka kaitsvaid omadusi. Tema keskväljale panemisega ei anna me kaitsefaasis järele." Kas tänase mängu järel on esmaspäevaseks matšiks Kreekaga koosseisu valida lihtsam või keerulisem? "Tegi ühteaegu kergemaks ja raskemaks! Kindlasti on meil võidu pealt hoopis parem uuele lahingule vastu minna ja teise poolaja keskel tegingi vahetusi eesmärgiga mõnda meest säästa." Reim selgitas, et välisliigades mängivatele Ken Kallastele ja Artur Pikale eelistas ta vasakkaitses Dmitri Kruglovi tolle tsenderduste kvaliteedi tõttu. "Kruglov oli selleks mänguks algusest peale mu kindel eelistus. Teadsime, et äärekaitsjad valdavad palli palju ja Dimal on Eesti parim vasak jalg, mis suudab viia karistusalasse palju kvaliteetseid tsenderdusi. Nii madalaid kui ka kõrgeid. Tema tsenderdused olidki heast klassist."