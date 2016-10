2. Kuidas hinnata Mattias Käidi valiksarja-debüüti?

Julgustavaks. Eesti A-koondises enne tänast ühe korra – talvises 1:1 viigimängus Rootsi vastu – mänginud Käit oli värske peatreeneri Reimi jõuline lüke. Septembri alguses märkis toona U21 koondist juhendanud Reim, et just Käit oleks mees, kes vääriks A-koondisesse lülitamist.

Saatus andis Reimile võimaluse see lüke ise teha ja peatreener ei kahelnud ka Käiti algkoosseisu määramast, mis osutus väga heaks käiguks. Koha väljamängimisega polnud 18aastasel poolkaitsjal mingeid probleeme ning teise poolaja alguses lõi ta targa vaheltlõike järel Eesti kammitsaist vabastanud värava. Ja lisas hiljem ka 3:0 tabamuse.

Sangar! (Stanislav Moškov)

Emotsioon on super, aga mõjugu kainestavalt meenutus, et vastaseks oli Euroopa üks nõrgemaid rahvuskoondisi. Käidi potentsiaal on suur, aga see ei tähenda, et talle tasuks edasiseks sügiseks kohe suuri ootusi asetada. Aeglane küpsemine tagab teatavasti maitsvaima ja mahlaseima tulemuse. Nii liha küpsetamisel kui ka jalgpallis.

3. Kui palju peab Reim koosseisu esmaspäevaks muutma?

Natuke peab. Oleks väga üllatav, kui Reim otsustaks sama alg11 kasuks, sest Kreeka vastu on oodata ikkagi hoopis teistsuguste ülesannetega mängu. Kaitsetööd on oluliselt rohkem, mistõttu jääb ilmselt emb-kumb tänastest äärepoolkaitsjatest, Siim Luts või Sergei Zenjov pingile. Asemel keegi kaitsvam mees. Näiteks Poola kõrgliigas mängiv Ken Kallaste sai ju täna sootuks vaba päeva. Samuti peab Reim nuputama, kas panna Käit ka Kreeka vastu põhikoosseisu või eelistada kogenud Aleksandr Dmitrijevit ja anda 18aastasele Käidile vahetusmängija roll.

Sergei Mošnikov näitas vahetusest sekkununa, et poolkaitsevalikutest Reimil puudust pole! (Stanislav Moškov)

4. Kes oli platsi parim mees?

Konstantin Vassiljev. Tema standardite järgi tavapärasele avapoolajale järgnes teise algus, kus Kostja andis esmalt supersöödu Käidile ja realiseeris siis ise elegantselt Nikita Baranovi magusa passi kaitseliini taha. Eraldi tähelepanu väärib Vassiljevi hoiak terve matši jooksul – esimesel poolajal, kui Eestil rünnakud nurja läksid, oli just tema häälekaim ja intensiivseim ergutaja. Kontrast kuu aega tagasi Bosnias nähtud ükskõikse esitusega oli tohutu.

5. Mida peaksid meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Eesti realiseerimine jättis soovida. Käit lõi oma kaks šanssi ära, aga ründajad Henri Anier ja Zenjov raiskasid võimalusi. Kreeka vastu neid kindlasti nii palju ei avane ja tuleb olla täpsem.

Henri Anier ei suutnud vaatamata mitmele võimalusele väravat lüüa. (Stanislav Moškov)

Gibraltarit tuleb esmalt südika partii eest kiita. Häbisse nad ei jäänud, vaid andsid endast kõik ja mängisid kui oskasid. Valdavalt amatööridest koosnevalt meeskonnalt ei saagi rohkem nõuda. Soovime jõudu ja loodame, et nad MM-valiksarjas punktiarve avavad. Gibraltar on selleks võimeline ja järgmisel sügisel ootab meid võõrsil sama vastasega uus keeruline mäng.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Ragnar Klavan: "Kõik andsid endast maksimumi mängu algusest saati. Oli näha, et tahtsime võita. Võib-olla algul isegi liiga palju, aga teisel poolajal leidsime õige koosluse, kus oli piisavalt energiat ja piisavalt rahu."

Mattias Käit: "Sisemuses on väga-väga hea tunne. Esimene mäng Lillekülas A-koondises ja kohe kaks väravat ära lüüa on supertunne. Eks jalg ikka natukene värises, sest pole kunagi nii suure fännihulga ees mänginud. 4:0 on väga-väga hea skoor!"

Kas Reim usaldab Käiti ka esmaspäeval Kreeka vastu? (Stanislav Moškov)

Peatreener Martin Reim: "Loomulikult oli pinge ja surve peal, aga ei tulnud seda esimest väravat. Mulle meeldis väravatest rohkem julgus rünnakutest osa võtta – iga kord, kui võimalus oli, üritasime rünnakut lõpetada löögi või terava tsenderdusega. Me ei võtnud kordagi jalga gaasilt ja see ka vastased lõpuks murdis

7. Mis saab edasi?