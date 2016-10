Alkohol muudab sind vägivaldseks. Sul on vaja näidata, kes on siin kõige vingem. On võimalik, et lahkud peolt sinise silmaga või lõpetad hoopistükkis arestimajas. Kui oled sattunud sellistesse probleemidesse, siis on ilmselt mõistlik vähem juua. Muidu võid lõpetada kehvasti.