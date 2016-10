"Ma olin meeletu argpüks! Muudkui nutsin, nutsin ja nutsin enne esinemisi," tunnistab 13aastaselt BBC talendisaate võitnud soulilaulja Joss Stone, et pidas noorukina rasket võitlust lavahirmuga. Nüüd on naine võtnud nõuks astuda publiku ette igas viimses kui maailma nurgas. Isegi kriisipiirkondades. "Hirm ei tohiks meid milleski peatada," leiab ta.

See, et Joss Stone’i 2014. aasta kevadel alanud turnee kannab pealkirja "Total World Tour", pole liialdus. Maailmas on ligi 200 riiki. "Praeguseks olen käinud 80 riigis, nii et olen peaaegu poole peal," ütleb brititar rahulolevalt.

LAULAB JA NÄITLEB: 29aastane Joss Stone usub, et kui temast poleks saanud laulja, töötaks ta lilleseadja või kondiitrina. Laulmise kõrvalt on ta kätt proovinud näitlejana fantaasiafilmis «Eragon» (2006), seriaalis «Tudorid» (2009) ja peagi esilinastuvas draamas «Tomorrow» («Homme»). (Chilli Media)

"Enamiku maailmast peaksin olema umbes kahe aasta pärast läbi käinud," usub ta. Oktoobris lisanduvad külastatud riikide nimekirja Eesti, Makedoonia, Armeenia, Ukraina ja Island.

Kõikjal maailma paigus tutvub Joss sealse muusikaga ja sageli teeb kohalike artistidega ka ühise etteaste. "Ma toon kaasa oma muusika, annan, mis mul on anda, ja püüan ammutada endasse natuke selle riigi muusikat.