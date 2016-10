Mihkel ja Liina võtsid septembri lõpus kooselus aja maha. 31aastase Mihkli sõnul oli see peamiselt Liina otsus. Maailmavaade neil kahel klapib, magamistoas on kirge ja tormi, kuid tüliõunaks on söögitegemine, õigemini nende mõlema senised toitumisharjumused.

Mihkel on pärit kodust, kus emale meeldis köögis askeldada ja tihti midagi uut pere rõõmuks välja mõelda. "Mõeldamatu, et oleks kunagi poest kotlette, lihapirukaid või karbiga salatit ostetud!" Ja nii elaski noor mees õndsas teadmises, et armastus käib kõhu kaudu – ema ja isa on õnnelikus abielus juba 35 aastat.

Et söömise teemal võib ragistamist tulla, oli Mihklile võõras mõte ja Liinaga tuttavaks saades polnud see esialgu jututeemaks. "Liinaga oli selle poolest lihtne, et saime kokku kas veekeskuses või kultuurikeskuses tantsutrennis, ühist söömist tavaliselt polnud. Selle poolest oli ta eelmisest kahest suhtest täiesti erinev – ei burgerit, ei pubisse minekut."

Sada päeva pärast teineteiseleidmist, siis tuli kena ja asjalik tüdruk toreda mehe juurde elama. "Esimesel õhtul valmistasin mina toidu, Liina piirdus rohelise teega. Panin selle ärevuse arvele – ikkagi võõras koht, ei taha kohe perenaist mängima hakata."