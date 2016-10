Kuigi Rooma linnaisad on otsustanud, et ei soovi, et 2024. aasta suveolümpiamänge peetaks nende antiikses linnas, esitasid korraldajad siiski taotluse, et edaspidigi nende kandidatuuri kaalutaks, vahendab Inside the Games.

Rooma 2024 korralduskomitee juht Diana Bianchedi esitas täna Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele dokumendid, millega Rooma võiks pääseda kandidaatlinnade järgmisesse vooru. Tõenäoliselt lükkab ROK itaallaste palve aga siiski tagasi.

Süüdlane on selles Rooma linnapea Virginia Raggi. Sel nädalal hääletas linnavolikogu Raggi otsuse poolt, millega kohalik omavalitsus ei toeta olümpiamängude toomist Itaalia pealinna ning vastavasisulise kinnituse Raggi ka ROKi poole teele läkitas. On väga vähetõenäoline, et ROK hakkaks vastu linnajuhtide tahtmist Rooma kandidatuuri siiski kaaluma - nõnda kallist spordisündmust pole omapäi korraldada lihtsalt võimalik.