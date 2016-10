"Mulle meeldib olla võlutud – mere­lainetest, jõest, metsatukast, ilusast naisest," ütleb tähetark Igor Mang. Kuid oma naise leidis ta üles mitte silmadega, vaid sünnikaarti joonistades. "Neid, kes välimuselt meeldivad, on palju, aga see ei tähenda, et sa sobid nendega koos elama." Ettepaneku koos elama hakata tegi astroloog naisele neljandal tutvumispäeval ja nüüd on nad koos olnud juba üle veerandsaja aasta.

Tähetark Igor Mang on alailma meediaväljaannete esikaantel, tema ennustused pakuvad pinget peaaegu igaühele. Eestis ei ole vist inimest, kes tähetarka tänaval ära ei tunneks.

Mõni nädal tagasi käis Igor Mang Otepääl ja kõneles väikesele ringile esoteerikahuvilistele uuematest tähtede seisudest. Et astroloogil aga ei olnud autot, millega Tallinna tagasi sõita, oli minul au ja rõõm talle küüti pakkuda.

Koos metsapeatusega kestis sõit oma kolm tundi, selle ajaga jõudsime rääkida nii tema lemmikteemast – astroloogiast – kui ka näiteks armastusest. Kuigi lõpuks jooksid kõik teemad ikkagi tähtede juurde tagasi.