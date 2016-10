Riikliku ilmateenistuse teatel püsib Skandinaavia kohal võimas kõrgrõhkkond, millele osutab lõuna poolt vastuseisu madalrõhkkond. Seetõttu püsib tuul nii laupäeval kui pühapäeval väga tugev, vihisedes kohati kuni 25 meetrit sekundis.



Laupäevaks (8.10) laieneb meile madalrõhkkonna põhjaserv ja selle vihmapilvede tsoon jõuab tänastel andmetel Eesti kohale ning saju tõenäosus suureneb 75-90 protsendini. Kirdetuul on tugev, puhangud ulatuvad 16, rannikualadel 23 m/s, Soome lahe ääres pole välistatud õhtu poole ka 25 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, päeval 6-10 kraadi.



Pühapäeva (9.10) öö hakul sajupilved eemalduvad ning päev on enamasti sajuta. Kirde- ja idatuul öösel veidi nõrgeneb, aga tänastel andmetel vaid üürikeseks. Päeval tugevneb tuul uuesti ning puhanguid on taas 15 m/s, rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel +4 kuni +7, meretuulega rannikul kuni 9 kraadi, päeval 8 kuni 12 kraadi.

Seoses halbade ilmastikuoludega ei toimu täna kiirkatamaraan Runö reise Ruhnusse. TSLaevad andis täna teada, et veetaseme väga kiire languse tõttu jäi Hiiumaa liinil seisma parvlaev Regula. Kuna tuul tugevneb, siis võib peagi lõpetada liikluse ka parvlaev Harilaid. Hetkel sõidab Harilaid vabagraafiku alusel. Uusimat infot praamide graafikute kohta saab SIIT ja SIIT!

Seoses prognoositava tuulise nädalavahetusega soovitab Tallinna munitsipaalpolitsei parkida oma auto piisavalt kaugele võimalikest langevatest puudest või oksadest. Samuti tuleks tähelepanelik olla objektide suhtes, mis võivad tuule alla võtta, näiteks ajutised liikluskorraldusvahendid ja reklaamtahvlid.

"Kuna Tallinnas käib hoogne ehitustegevus, siis tasub ehitajatel selle pilguga üle vaadata ka oma pooleliolevad tööobjektid," teatas mupo. "Varasemate aastate kogemus näitab, et inimeste ohutunne ei ole piisavalt kõrge."