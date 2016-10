AINULT ÜKS MEESKOND: 9. oktoobril 1996 rivistus Kadrioru staadionil üles ainult üks meeskond – külalised Šotimaalt. Jalgpalliajaloos tuntakse seda seika kui "mängu, mida kunagi ei peetud" (ing k "The match that never was"). (Lembit Peegel)