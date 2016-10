Presidendi kantseleis avati täna kümneaastast ametiaega lõpetava president Toomas Hendrik Ilvese portree. Presidendi eksabikaasa Evelin Ilves ei pidanud paljuks jagada fotot portreest oma Facebookis ning seda ka kiita.

"Väga tabav portree Kaido Olelt - äge," kirjutas Evelin Ilves sotsiaalmeedias.

President Ilvese portree autoriks on kunstnik Kaido Ole. See pannakse kantseleihoone 1. korruse riigipeade galeriisse, kus on nii Teise maailmasõja eelsete kui ka iseseisvuse taastamise järgsete Eesti riigipeade portreed.