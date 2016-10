Autoralli MM-hooaeg hakkab vaikselt veerema lõpu poole. Alles möödunud nädalavahetusel kihutati Korsika saare asfalditeedel, juba poolteist nädalat hiljem algab Hispaania MM-etapp.

Kataloonia on rallikalendris unikaalne etapp: võistlus algab kruusa lennutamisega, enne kui siirdutakse kivikõvale asfaldile. Eesti esipiloodile Ott Tänakule selline suhe meeldib. "Naudin seda rallit tõega ja eelmisel aastal saime alguse keerulistel ja paljunõudvatel kruusakatsetel väga tugeva stardi," rääkis Tänak, kes teenis mullu kruusal kolm katsevõitu, enne kui ratta alt sõitmise tõttu katkestada tuli.

"Asfalditeedel on mõnus sõita: voolavad katsed, kus pead leidma hea sõiduliini ja –tunnetuse. See on paras väljakutse ja mõtlema peab kõvasti, aga mulle meeldib selline etapp," lisas saarlane.

WRC2 sarjas on Kataloonias stardis ka Sander Pärn: "Sel aastal on mu eesmärk ralli lõpetada ja katse-katselt areneda, sest see on mu esimene asfaldiralli R5 masinal."