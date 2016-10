Käisid eile õues ning nüüd kimbutavad sind esimesed külmetuse tundemärgid ehk kratsiv kurk, raske pea ja valutavad kondid? Siin on sulle hea nõu, kuidas hea enesetunne kiirelt taastada.

Et neist nõuannetest oleks tolku, järgi neid kohe, kui midagi ülalnimetatut tunned, soovitab Health. Põhiline on see, et annaksid kehale puhkust ja jooksid palju. Mida veel teha?

Joo palju. Kohe, kui tunned, et hakkad haigeks jääma, hakka jooma. vesi ja mahl on oarimad selleks, et kehas vähendada külmetusest tulenevaid hädasid. Ka kuuma kanasupi söömine aitab kehas vedelikutaset taastada.