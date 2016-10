Ametist lahkuv president Toomas Hendrik Ilves ütles, et vahejuhtumid lennukitega näitavavad, et Venemaa jõu kasutamise taktika on jõudnud ka meie piirkonda. Ilves lisas aga, et NATO liikmena võime me ennast suhteliselt kindlalt tunda, vahendab ERR.ee.

"Mäletatavasti taganeti läinud nädalal plutooniumileppest, nõudmised, et USA maksab kinni kõik sanktsioonid, ka need sanktsioonid, mida Venemaa on ise kehtestanud teiste vastu, ähvardused süürias ja nüüd näeme, et selline lähenemine, et näidata oma jõudu laieneb ka meie piirkonda. Et need Iskanderid sõidavad - pole ainukene asi. On olnud ka mitu õhuruumi rikkumist nii Eestis üks ja Soomes kaks, niiet ma usun, et see on selline jõu näitamine praegu," rääkis president Ilves.

Täna öösel kell 2.38 sisenes ilma loata Eesti õhuruumi Vaindloo saare piirkonnas Venemaa Föderatsiooni relvajõudude hävituslennuk Su-27. Lennuk viibis Eesti õhuruumis alla minuti. Lennuki transponder oli välja lülitatud, lennuplaan oli esitamata ning lennukil ei olnud raadiokontakti Eesti lennuliiklusteenindusega.