"Oleme väga ootusärevad ning rõõmsad, et valisime Islandi enda partnerriigiks. Ootame avasüli Islandi fänniarmeed Helsingisse," sõnas korralduskomitee juht Ari Tammivaara.

Ta lisab: "Nii meie kui Islandi fännid oleme tuntud oma kaasaelamise kire ning positiivse energia poolest. Usun, et üheskoos moodustame 2017. aasta EM-i ajal Helsingis väga õdusa keskkonna."

Samamoodi rõõmsad on ka valituks saanud islandlased. "Oleme väga õnnelikud, et Soome meid valis. Peale edukat kvalifikatsiooni fännid lootsid, et meie osutume valituks ja õnneks nii läkski," lausus Islandi korvpalliliidu president Hannes Jonsson.