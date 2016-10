16% inimesi kurdab statistikaameti 2015. aastal läbi viidud Eesti tööelu uuringus, et tööpinged muudavad neid närviliseks ning 6% muudavad tööpinged kurvaks.

Tööstress on Euroopas üks levinumaid terviseprobleeme, Eestis kogeb tööga seotud stressi statistikaameti andmeil 15%.

Tööstressi füüsilised sümptomid varieeruvad suuresti: südamepekslemisest ja kõrgenenud vererõhust kuni valutundeni keha eri piirkondades või muutusteni kehakaalus ja sagedaste haigestumisteni.

Tööandjale toovad stressis olevad töötajad kaasa madala tööviljakuse ja kõrgenenud tööõnnetuste riski. Rääkimata depressioonis ja/või kõrge ärrituvusega kolleegide tõttu halvenenud suhetest.

Tööpsühholoog Taimi Elenurme sõnul on edukaks tööstressi vähendamiseks vaja koostööd neljal tasandil: töötaja, töökaaslased ja töömeeskond, organisatsioon tervikuna ja ühiskond (kogukond, riik).

Mida saab igaüks ise teha?

Julgustav on, et tööstressi saab seljatada ja sellega saab hakkama igaüks. "See sõltub inimese õppimisvõimest muutustega toime tulla, võimest teisi oma hädades mitte süüdistada," ütleb TTÜ psühholoogiaprofessor Mare Teichmann.

Oluline on endale teadvustada tööstressi sümptomeid ja hakata nendega varakult tegelema: võta aeg maha ja mõtle, mis on pinge allikateks. Häirivatest asjadest võiks teha nimekirja, mis aitab paremini mõelda, mida on võimalik muuta. Kui probleemidega hakata otsast tegelema, hakkab pinge tasapisi langema.

tegele tööstressi sümptomitega, jälgi toitumist, proovi töö- ja puhkeaeg tasakaalu saada ning teistele mitte halvasti öelda.

juhi oma tööaega: planeeri aega, väldi ületöötamist, õpi ütlema „ei”, kasuta tööpause tõepoolest puhkamiseks ja lõõgastumiseks. Hinda oma tõelisi vajadusi ja väldi stressoreid.

kindlasti on kasu liikumisest. Füüsiline tegevus aitab maandada liigset adrenaliinitaset ja toota endorfiine ehk heaolu parandavaid aineid. Liikuda tuleks rõõmuga, mitte „sellepärast et pean“, viimane tekitab uusi pingeid.

Samuti saab oma tööstressi vähendada ja ennetada, kui kasutad organisatsiooni või kogukonna poolt pakutud tervise edendamise võimalusi: osale koolitustel ja üritustel, tunne huvi teiste kogemuste ja teadmiste vastu, mõtesta ja jaga teistega oma kogemusi sellest, kuidas tervist hoida ning raskete olukordadega toime tulla.

Mida saab teha töökohal?