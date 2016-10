Kõige sagedasem põhjus, miks sa välja ei puhka, on segavad harjumused. Huffington Post toob välja neli sagedasemat viga, mida inimesed lõõgastudes teevad ja tuletab meelde, et neist harjumustest loobudes on võimalik paremini puhata.

Sa istud pidevalt telefonis.

Kui su telefon annab märku kõigist uuendustest Facebookis, Twitteris ja Instagramis, pole ime, et sa ei suuda korralikult lõõgastuda. Uuringud on tõestanud, et tehnikaseadmed takistavad meid korralikult puhkamast, sest keskmiselt kontrollib inimene oma telefoni iga minuti tagant. Ehk siis: kui sa tahad puhata, lülita see välja.