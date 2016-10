Ma pole poliitikast huvitunud, aga Gruusiat laostanud vastasseis Saakašvili ja Bidzina Ivanišvili vahel puudutab kõiki grusiine. Saakašvili saadeti poliitikast ära suurte sajatuste ja süüdistustega. Unustati, mida ta teinud oli. Juba justiitsministrina sajandi alguses alustas ta jõulist võitlust korruptsiooni vastu. Kui ta presidendiametis 2004. aastal võimule tuli, anti Tbilisis elektrit jaokaupa kindlatel kellaaegadel, majapidamistes ei jätkunud gaasi. Olime aastaid pärast Abhaasia sõda elanud pimeduses. Tänavad olid pimedad, kõik oli lagunenud, oma noosi luurasid vargad. See oli jube aeg.

Saakašvili tulekuga tulid muutused kiiresti. Algas ülesehitustöö, tulid välisinvesteeringud, käivitati palju projekte. Nagu kooliski, tegi ja jõudis ta palju, kindlasti tuli sekka vigu, aga suund oli õige. Me tõusime riigina pildile.

Saakašvili sihiks oli Gruusia viimine euroopalikule tasemele. Palju tehti turismi arendamiseks. Ta korrastas Thbilisi peatänava Rusthaveli prospekti. Saakašvili väärtustas haridust ja püüdis luua võimalusi selle omandamiseks.

2012. aastal kaotas Saakašvili valimistel Venemaal rikkaks saanud Ivanišvili juhitud koalitsioonile. Saakašvilit süüdistati sajas patus. Ivanišvili valisid inimesed, kes uskusid, et meie vanglates juhtusid jubedad asjad. See oli šokk, Saakašvilist tehti maniakk. See oli ka mulle šokk, aga ma pole kindel, kas see kõik on tõsi.

Ivanišvili ostis inimesi lubadustega: bensiin, gaas, palgad, pensionid – kõike saab rohkem. Venemaast räägiti, et ajame sõbralikku poliitikat ja siis saame okupeeritud territooriumid tagasi. Et Ivanišvilil on Venemaal sidemeid. Mul oli oma rahva pärast häbi, sest korraga unustati kogu viimaste aastate ülesehitustöö ja usuti pimesi uute valitsejate lubadusi. Lasteaed!

Venemaa on okupant

Aastad on läinud ja midagi head pole sündinud. Palju kunagi alustatud olulisi investeeringuid on peatatud. Riigis tehakse jultunult propagandat Venemaa kasuks ja häälestatakse grusiine läänelike väärtuste vastu. Kõikjal on paigalseis. Meie riiklus on kuidagi longu vajunud, pole millegi üle uhkust tunda. Rahvas on näinud, et midagi pole tehtud, inimesed on väsinud ja tülpinud ega oota enam poliitikutelt midagi.

Mulle Saakašvili ja tema inimesed meeldisid: alati öeldi kõva häälega ja julgelt, et Venemaa on okupant ja mida kõike halba ta on teinud. Praegu nihutavad Vene sõdurid omatahtsi piiri edasi, varastavad vilja ja ootavad meie reaktsiooni. Ivanišvili, tema järel presidendiks saanud Giorgi Margvelašvili ja valitsus aga vaikivad. Venemaale ei heideta midagi ette.

Nüüd soovib Gruusia poliitikas kaasa lüüa Saakašvili abikaasa Sandra. Ta on imeline inimene. Kui ta oli presidendiproua, töötas ta haiglas medõena. Tal oli palju fonde, mille toel võeti patsiente vastu tasuta. Ta oli ülikoolis lektor. On näha, et ta on Gruusiasse armunud: räägib hästi gruusia keelt, teab ja austab meie traditsioone. Temas on palju omast gruusia naistele: meile on traditsioonid ja perekond väga tähtsad. Esinegu pereelus mis tahes mõõnasid ja tagasilööke, me teeme alati kõik, et perekonda koos hoida. Tundub, et ta sobib oma mehega just tänu sellele, et on väga rahulik. Nad täiendavad teineteist. Mihheil iseloomustas oma naist nõnda, et ta on väga aeglane otsustaja. Aga kui ta on otsustanud, läheb lõpuni.

Sandra ütles juba mõni aeg tagasi, et ei suuda enam kõrvaltvaatajaks jääda: neli aastat pole midagi head tehtud, riik on orienteerumas Venemaale ja lammutatakse seda, mida on varem ehitatud.

Sandra oli meie rahva seas väga armastatud, aga temagi pole pääsenud jubedatest süüdistustest: räägitakse, nagu oleks ta kaubelnud inimeste siseorganitega. Muidugi on palju neid, kes seda usuvad. Nägin üht telesaadet, kus Sandralt küsiti, miks ta sellistele süüdistustele ei vasta. Sandra ütles, et ei taha aega raisata sellise jama peale, küll aeg setitab välja selle, mida ta on Gruusia heaks teinud.

Vajame usku riiklusse

Gruusia vajab muutusi. Vaesus ja viletsus mõjutavad juba meie tavapärast külalislahkust, võtavad inimestelt väärikuse. Kuulen aina sagedamini juttu, kuidas grusiinides on kadunud meile iseloomulikuks peetav abivalmidus ja heatahtlikkus. Linnainimesed virelevad töötuina ja tujutuina kodus, vältides külalisi, kellele pole midagi pakkuda. Pole ime, et paljud ülistavad selle taustal endist elu NSV Liidus.

Ka mina mäletan, kui ilus, helge ja muretu oli elu Thbilisis! Mu abikaasa tuletab seepeale alati meelde, et lapsepõlv ongi ilus riigikorrast hoolimata ega jäta lisamata, et grusiinid oskasid Moskvaga lihtsalt head kaupa teha ja keskvalitsuselt väljaräägitud hüvede seljas liugu lasta.

Ma ei tea sellest midagi, aga kindlasti oli vahe sees elul Gruusias ja Eestis. Meil ei olnud ka NSV Liidu ajal järjekordi poodides ega restoranide uste taga, nagu olen neid näinud teie kroonikakaadrites või nagu neid oli Moskvas ja mujal Venemaal. Kaubapuudus muidugi eksisteeris, spekulantide äri õitses, aga nii oli Eestiski.

Meil polnud ka rahvusküsimust, sest venelasi oli vähe ja needki vähesed oskasid gruusia keelt. Puudus ka side vaba maailmaga, aga suure impeeriumi kontekstis võisime end pidada jõukaks ja edukaks rahvaks. Muidugi saan aru, et meil on Eestiga võrreldes lõunamaa mentaliteet, aga ühtki klišeed ei tohiks võtta üksühele.

Gruusia oli NSV Liidu ajal väga tulemuslik spordimaa, meie filmikunst üleilmselt kuulus jne. Seda edu me ju ometi ei saanud Moskvalt välja kaubelda, nende saavutuste taga on inimeste andekus ning ränk ja sihiteadlik töö.

Kõik see endine hiilgus – nagu tavainimene seda tunnetab – on tänapäeva Gruusia enesekuvandist kadunud. Praegused valitsejad seda ei taasta. Kuigi olen Saakašvilist toetavalt kirjutanud, tõrgub miski minus nägemast temas ja tema naises Gruusia päästjat. Tahaks näha mingit kolmandat poliitilist jõudu, paraku on praegused opositsiooniparteikesed jõuetud, nad pole usutavad.