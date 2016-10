Miskitpidi meenutab Püha Hillary teadet, et paha Trumpi toetajad on kas eksiteel või punt haletsusväärseid viletsaid. Nagu kangelaslik püüd naispresidenti saada meenutab soovi ülemust matkida.

Naeruvääristatagu, palju tahes, aga. Kõvemaid vastuargumente meile otse Euroopa ajust kingitud üliinimesest naispresidendile oligi: aga kes see on? Millele progressiivsed mõtlejad vastasid oma tavapärase argumendiga: loll! Kui ei tea, pole järelikult eluga kursis, ei hoia kätt õigel soonel, muidu tuhm ja harimatu tegelane, häbi võiks olla. Tuim ja ärkamata mass.

Küsimus püsib, hoolimata, et eliit selle peale sülitab. Jahmatus, mille vist päris paljud inimesed saanud, tuleb otse küsimusest. No ei tea – ja mis siis nüüd teha? Või – mida siis oleks pidanud tegema? Jälgima pingeliselt, kes seal kuskil Euroopa koridorides toimetab, et mine tea, kellest võib president saada?

Nagu ei viitsi. Nagu ei näe mõtet. Euroopa Liit ja selle ustavad mutrikesed tunduvad ammu nagu ilm.

Midagi ei ole teha, kui homme peaks vihma sadama.

Midagi ei ole teha, kui uus direktiiv tuleb.

Lepi sellega, mass. Sind ei päästa märjakssaamisest teadmine, et rünkpilved jooksid kiudpilvedega kokku. Vihmavari vähe aitab, aga euroseaduste eest ei päästa sind ka Lissaboni lepingu päheõppimine. Isegi kui üritaksid peast tsiteerides progressiivsetega vaielda, nähvataks sulle ikka, et loll, vanameelne ja Saali õiguses kinni.

Ei, oota, progressiivsed ei tea, mis on Saali õigus, nihu läks. Ei tasu seletada ka, lähevad veel pöörasemaks ja süüdistavad valeandmete esitamises.

Lolliksnimetamine ei ole vist just parim müügitöö viis. Eriti kui müüakse tundmatut kaupa, uut turule tulijat. Keegi tahaks sihukest parinat üle leti või sabasthaaramist kuskil kaubanduskeskuses: osta meie toodet! Et mis see on? Loll oled või? Osta! Parim toode! Lollakas... Vist ei jää sedasorti esitlusest kaubamärgile head mainet külge. Kuigi literatuur pajatab meile mingitest muinaskõrtsidest, kus käidi ropendamist kuulamas ja, kui vedas, saadi ise sõimata, see oli stiil. Vt Aristide Bruant, Stirlitz ropu Gottliebi man.

Inimesed on kah justkui kaubamärgid. Sul on nimi, lihtsalt, vähetuntud, tuntud ja mõni inimene ongi nimi. Teda ei ole enam vaja tutvustada ega jõuga maha müüa. Teatakse niigi. Mõtle Zippo – ei pea seletama. Aga... oot, ma kaen perra... Aikon? See on kah tulemasin. Odavakene, aga asja ajab ära. Nimi tal on, ise nimi ei ole.

Palavalt üleskiidetud naispresidendi miinus näib sama. Nimi tal on. Nimi ta ei ole. Erinevalt senistest presidentidest, kes olid nimed enne ametisse saamist. Ära harjutud, et president on juba enne nimi, siit ka jahmatus.

Kohati küll väidet, et kes see THI nii väga enne oli. Näiteks välisminister ja muidu tegelane. Kinni istunud, nagu mõned arvavad õigele vabadusvõitlejale eelduseks olevat, pole, aga üks nõukogudevastane ussitaja ikka küll. Ei ole võimalust praegu järele vaadata, aga küllap nii 30 aastat tagasi talle ikka parteiline vastulöök kuskil anti, vaenulik raadiohääl ja laimur selline. Isegi vaenamine võib teha nime. Coca-Colal ja Marlborol oli kuuendikule planeedist saabudes tohutu edumaa teiste brändide ees, sest nõukafilmides olid nad paha, aga vaatajaskonnale küllust märkiva kapitalismi märkideks.

Proovitagu. Kes oli Lennart Meri?

Lennart Meri. Mida siin veel seletada? Kui just pole välismaalane või kirglikult infosulus istunud isik. Muidu – igaüks teab. Mida arvab, omaette küsimus, aga teab.

Tõestamata teoreem

Sedapidi on naispresidendi müügiisikutest olnud vähe totter teha riparapa kiirkampaaniat, kui erudeeritud, terase ja eelkõige naispresidendi me nüüd endale järsku saime. Dea ex machina. Nende ind – tahaks käänata ind, inna – on olnud niisugune, et ootaks tõesti pooldajate vabatahtlikke löökbrigaade Rail Baltica teetammi kuhjama. Lõõtsade ja loosungitega. „Kuidas karastus teras”. Vastalised ja mitteteadjad aga ümber kasvama Talsingi tunneli kaevamistöödel. Nagu mingi revolutsioon, ei tea ainult, mis värvi.

Jälle meenutab ja jälle suurima liitlasega seotult. Kuis enne Bushi saabumist USA suursaadik telepurgis justkui laksu all oleku õhinas seletas, kui tark, paljulugenud jne on mister president. Peeter Oja veel tegi laheda paroodia „Ärapanijas”. Mis veel pärast juhtus – eliit kohtus presidendiga, tallinlastele teatati, et hoidke turvakaalutlustel oma kesklinnast eemale. Justkui väheke paha maik jäi.

Talupoeg pidavat ju olema mõistusega ja umbusklik, kui kaupa üle mõistuse üles kiidetakse. Kahtlustab pettust. Ega rahvusliku iseloomu vastu nii lihtsalt saa, kui progressiivsed arvavad.

Julgeb väita, et naispresident lohistab enda sabas ja võib-olla tahtmata Kadriorgu hulga ebavajalikku või isegi kahjulikku mainet. Matemaatika keeles – ta on tõestamata teoreem. Kuigi aksioomina välja pakutakse. Teda tuleb veel tõestama hakata. Väga hoolega.